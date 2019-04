Bad Segeberg (ots) – Am morgigen Dienstag, 09. April 2019, wird um 11.00 Uhr, im Rathaus Norderstedt, Rathausallee 50, 3. OG, der Verkehrssicherheitsbericht 2018 für den Stadtbereich Norderstedt von Herrn Hädicke-Schories (Polizeirevier Norderstedt) mit folgenden Schwerpunktthemen vorgestellt: – Verletztenstatistik o Im Jahr 2018 sind bei Unfällen vier Personen (20173) ums Leben gekommen, ein Rollerfahrer, der nach einem Überholmanöver stürzte, ein Motorradfahrer, der nach einem Überholvorgang mit einem vorausfahrenden abbiegendem Traktor-Gespann kollidierte, ein Pkw-Beifahrer, nachdem das Fahrzeug gegen einen Baum geprallt war und eine Fußgängerin, die beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst wurde. Darüber hinaus wurden 41 Unfallbeteiligte (201731) mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert, 256 Unfälle (2017271) ereigneten sich mit leichten Verletzungsfolgen für die Beteiligten. – Entwicklung an besonderen Verkehrsknoten o Fallzahlen Harckesheyde/Falkenbergstraße (Empfehlung: Umbaumaßnahme des Knotens forcieren) o Gefährliche Wendemanöver Langenhorner Chaussee am Ochsenzoll-Tunnelende o Deutlicher Rückgang (Messsäulen zeigen Wirkung) Schleswig-Holstein-Straße, Poppenbütteler Straße o Radverkehr – Unfallhäufung durch links fahrende Radler Der VSB 2018 ist dieser Mail im Anhang beigefügt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

