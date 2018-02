Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es in der Tannenhofstraße in Norderstedt zu einem weiteren Brand gekommen. Gegen 21:32 Uhr brannte der Inhalt von zwei Mülltonnen. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Einfamilienhaus konnte verhindert werden. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Menschen wurden nicht verletzt. Nach dem jetzigem Stand ist ein Fremdverschulden nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 040 / 52806-0 an die Kriminalpolizei in Norderstedt zu wenden. Bereits am Sonntag brannte an der gleichen Anschrift eine Garage. Die Pressemitteilung dazu ist folgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3871313 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de