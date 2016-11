POL-SE: Norderstedt, Wöbsmoor / Volkswagen T5 entwendet – Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Sonntagabend, 21.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, ist in Norderstedt ein fünf Jahre alter VW T5 Multivan entwendet worden. Der braune Multivan mit abgedunkelten Seiten- und Heckscheiben und mit Segeberger Kennzeichen stand auf einer Garagenzufahrt eines Grundstücks in der Straße Wöbsmoor. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de