Bad Segeberg (ots) – Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag ist es in der Königsberger Straße zum Diebstahl eines Wohnmobils gekommen. Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr stellte die 39-jährige Geschädigte fest, dass ihr am Straßenrand geparktes Wohnmobil nicht mehr dort stand. Am gleichen Morgen um 7:00 Uhr hatte es nach den Erinnerungen der Frau möglicherweise noch dort gestanden. Der Hersteller des weißen Wohnmobils ist Fiat mit einem Aufbau der Firma Poessl. Der Wert des Gefährts wird im mittleren fünfstelligen Bereich eingeschätzt. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat im Bereich der Königsberger Straße in der Nacht zu Donnerstag oder Donnerstag tagsüber verdächtige Personen oder Autos bemerkt? Hinweise nehmen die Beamten unter 040 52806-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de