Bad Segeberg (ots) – In Norderstedt ist es am 30.12.2017, gegen 00:20 Uhr, zu einem Brand in einem Reihenhaus in der Straße „Weg am Sportplatz“ gekommen. Aus bislang noch unbekannter Ursache ist in der Nacht in einer Wohnung im ersten Stock des Reihenhauses ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand ist eine 73-jährige Bewohnerin verstorben. An dem Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de