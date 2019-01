Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Dienstag ist in Norderstedt ein Toyota RAV4 entwendet worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise. Nach aktuellem Sachstand ereignete sich der Diebstahl zwischen 6:20 Uhr und 16 Uhr in der Straße Kahlenkamp, wo das Fahrzeug am Fahrbahnrand geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040 528060 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

