Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Freitagmorgen, dem 07.06.2019, ist es auf der Kreuzung Kohtla-Järve-Straße / Ulzburger Straße in Norderstedt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Um 8:12 Uhr fuhr eine 58-jährige Henstedt-Ulzburgerin mit ihrem Seat auf der Ulzburger Straße in Richtung Norderstedt. Auf der Kohtla-Järve-Straße war ein 58-jähriger Hamburger mit seinem VW Golf unterwegs. Er kam aus Richtung Quickborn und bog an der Ulzburger Straße nach links ab. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen hatte die Seat-Fahrerin das Rotlicht der Ampel übersehen, als sie in die Kreuzung einfuhr. So kam es zu einer Kollision mit dem VW Golf. Beide Beteiligten erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Zwei Rettungswagen transportierten sie in nahegelegene Krankenhäuser. An beiden PKW entstanden Sachschäden, die derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt werden. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Norderstedt und die Bergungsarbeiten fast eineinhalb Stunden gesperrt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de