POL-SE: Nützen, Bahnübergang „Alte Landstraße“ / Fahrradfahrer vom Zug erfasst

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Nachmittag ist ein Fahrradfahrer an einem beschrankten Bahnübergang im Bereich Nützen von einem Zug erfasst worden, infolgedessen er an der Unfallstelle verstorben ist. Gegen 16.30 Uhr erfasste eine AKN-Eisenbahn beim Bahnübergang „Alte Landstraße“ in Nützen einen 75-jährigen Fahrradfahrer. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann die geschlossenen Bahnschranken umfahren und den aus Richtung Kaltenkirchen kommenden Zug übersehen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bahnübergang. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich ungefähr 30 Fahrgäste im Zug, die durch die eingeleitete Vollbremsung nicht zu Schaden kamen. Sie wurden mit einem Bus zum nächsten Bahnhof gebracht. Die Bahnstrecke war bis 17.45 Uhr gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de