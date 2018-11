Bad Segeberg (ots) – In den Abendstunden des gestrigen Tages ist in der Bahnhofstraße ein Brand in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, in dem sich eine Lagerhalle, zwei Garagen/Werkstätten und eine kleine Bankfiliale befinden. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen entstand das Feuer gegen 19 Uhr in einer der beiden Garagen und breitete sich von dort schnell über das Dach weiter zum Gebäudeteil der Bankfiliale aus. Die Feuerwehr brachte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle, so dass sie ein Übergreifen auf die gesamten Räumlichkeiten der Bank verhindern konnte. Dennoch zerstörte das Feuer das Dach des Garagen-und Bankkomplexes beinahe vollständig und beschädigte sämtliche Gegenstände in den beiden Werkstätten größtenteils schwer. Neben zwei ausgebrannten Fahrzeugen waren davon unter anderem eine Vielzahl von Werkzeugen, Ersatzteilen und Hebebühnen betroffen. Die angrenzende Lagerhalle blieb unbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro. Bei den Löscharbeiten erlitt zudem ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 04551 8840 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de