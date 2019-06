Bad Segeberg (ots) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannte in der Nacht zum Sonntag (16.6.2019) eine Garage neben einem Einfamilienhaus in der Straße Immenhagen in Oering. Die Feuerwehr Seth und Oering kamen zum Einsatz und konnten das Feuer, das bereits auf das Hauptgebäude übergegriffen hatte, löschen. Dennoch zerstörte der Brand die Garage vollständig und das Wohnhaus teilweise. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand, da sich der Hausbesitzer in der Nachbarschaft aufhielt und das Feuer gerade noch rechtzeitig bemerkte. So konnte die dreiköpfige Familie geweckt und aus dem Haus gebracht werden. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 040 – 52806205 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de