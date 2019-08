Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Vormittag, gegen 09:45 Uhr, ist ein Betonmischer-LKW auf der Kaltenkirchener Straße in Oersdorf von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist bislang noch ungeklärt. Für die Bergungsmaßnahmen ist die Kaltenkirchener Straße zwischen Oersdorf und Kaltenkirchen vermutlich noch bis in die Abendstunden gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

