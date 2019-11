Papst Franziskus: Neuer Finanzskandal im Vatikan Mitarbeiter des Vatikans haben offenbar Vermögen des Kirchenstaats in zwielichtige Geschäfte gesteckt. Papst Franziskus hat den Fall nun öffentlich gemacht und Aufklärung versprochen. Papst Franziskus hat einen Finanzskandal im Vatikan eingestanden. "Sie haben Sachen gemacht, die nicht sauber ersche

Bund und Länder einigen sich über Finanzierung der S4 Bund und Länder haben sich auf eine Finanzierung für die S-Bahnstrecke S4 von Hamburg-Altona nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) geeinigt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach am Dienstagabend beim Grünkohlessen der Unternehmensverbände in Kiel von einem "großen Durchbruc

Günther fordert mehr Planungstempo in Deutschland Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat mehr Tempo bei der Umsetzung neuer Projekte angemahnt. "Alles dauert zu lange in Deutschland", sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend beim 54. Grünkohlessen der Unternehmensverbände (UV) in Kiel. "Man kann noch soviel Geld zur Verfügung stel

Nur ein stellvertretender Landesvorsitzender für Nord-AfD Weitere Personalquerelen in Schleswig-Holsteins AfD: Der stellvertretende Landesvorsitzende Roland Kaden hat sein Amt niedergelegt. Sein Rücktritt sei "aus parteiinternen Gründen" erfolgt, sagte Kaden den "Lübecker Nachrichten" (Mittwochausgabe). Kaden bleibe aber Vize-Kreischef in Dithmarschen. Er

Dieter Nuhr wehrt sich: "Habe Greta Thunberg nie mit Hitler verglichen" Der Kabarettist Dieter Nuhr erregt mal wieder Aufsehen: Bei einem Auftritt in Kiel lästerte er über Greta Thunberg. Dabei soll er sich im Ton vergriffen haben. Das streitet er ab. Wer provoziert, der ist im Gespräch. Dieses Prinzip hat Dieter Nuhr verinnerlicht, immerhin ist er Kabarettist. Imme

Aufbruchstimmung in der Lausitz bei Tagung der Kohleregionen Der Lausitzbeauftragte der Brandenburger Landesregierung, Klaus Freytag, hat die Ergebnisse der Jahrestagung der EU-Kohleplattform positiv bewertet. Er habe Aufbruchstimmung gespürt, sagte Freytag am Dienstag. Mehr als 20 von 41 Kohlegebieten Europas hätten an der Jahrestagung in Görlitz teilgenomme

Kabinett berät über Klimapaket Das neue Kabinett der rot-schwarz-grünen Landesregierung ist am Dienstag in Potsdam zu seiner ersten regulären Sitzung zusammengekommen. Einer der Tagesordnungspunkte sei die bevorstehende Tagung des Bundesrats gewesen, sagte Regierungssprecher Florian Engels. Die Ministerinnen und Minister hätten v

DGB hält Proteste von Klima-Aktivisten für wenig sinnvoll Der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg hält den geplanten Protest von Kohle-Gegnern am Wochenende in der Lausitz für wenig sinnvoll. Mit dem Kohle-Kompromiss, der den vollständigen Ausstieg bis 2038 vorsieht, gebe es politischen Konsens, in den die Umweltverbände eingebunden seien. "Ende

Lessing-Preis für ehemalige DDR-Sportlerin und Dissidentin Sie war DDR-Spitzensportlerin, scheiterte mit einem Fluchtversuch und darf sich bald Lessing-Preisträgerin nennen: Die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel soll im kommenden Jahr den Lessing-Preis für Kritik erhalten. Das teilte die Jury am Dienstag in Wolfenbüttel mit. Ausgezeichnet wird Ge