Bad Segeberg (ots) – Derzeit kommt es in Pinneberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass ist eine gegenwärtige Bedrohungslage zum Nachteil eines Mannes aus Pinneberg. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche Polizeibeamte mit Schutzausrüstung und sichtbarer Bewaffnung eingesetzt und führen Kontrollen im Pinneberger Stadtgebiet durch. Hierdurch kommt es in verschiedenen Bereichen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis. Der Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Für die Bevölkerung besteht gemäß vorliegenden Erkenntnissen keine Gefahr. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de