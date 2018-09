Bad Segeberg (ots) – Heute kam es gegen 08:00 Uhr auf der BAB 23 zwischen Pinneberg-Nord und Pinneberg-Mitte zu einem Unfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 55-Jährige Pinnebergerin befuhr mit ihrem VW Polo die BAB 23 auf dem Überholstreifen in Fahrtrichtung Süden und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Motorradfahrer muss ebenfalls bremsen, versucht nach rechts auf den Hauptfahrstreifen auszuweichen, kommt dabei ins Schleudern, fährt auf den vorausfahrenden VW Polo auf und stürzt mit seiner Suzuki. Hierbei verletzt sich der 39-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Pinneberger Krankenhaus verbracht werden musste. Die BAB 23 wurde an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Süden für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2020 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de