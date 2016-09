POL-SE: Pinneberg, Berliner Straße / Tote Schafe am Altpapiercontainer

Bad Segeberg (ots) – Am späten Dienstagnachmittag, den 20.09.16, fanden Polizeibeamte vom Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Pinneberg in der Berliner Straße / Ecke Ottostraße in Pinneberg an den dortigen Altkleidercontainern vier geschächtete Schafe in blauen Plastiksäcken. Die Schafe waren schon teilweise verwest. Es ist daher davon auszugehen, dass die Tiere bereits seit einigen Tagen tot sind. Wie lange sie an den Müllcontainer gelegen haben, kann nicht gesagt werden. Die Tiere hatten keine Ohrmarken bzw. waren diese entfernt worden. Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Pinneberg, Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr, hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer verdächtige Beobachtungen am Müllcontainer gemacht hat oder weitere Hinweise geben kann? Sind in den letzten Tagen irgendwo Schafe abhandengekommen? Hinweise werden unter 04101- 2020 entgegen genommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de