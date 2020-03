Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 6. März 2020, suchten Beamte der Polizei Pinneberg den Supermarkt in der Saarlandstraße auf. Sie wurden durch die Marktleitung um Überprüfung eines verdächtigen Kunden gebeten. Nach den Angaben des zuständigen Administrators der Handelskette habe ein Kunde diesen und einen weiteren Markt aufgesucht und bei 15 Einkäufen größere Mengen Tabakwaren gekauft. Dabei habe der Kunde stets die markteigene Handy-App zum Bezahlen genutzt. In dieser müsse zwingend die Bankverbindung hinterlegt werden, um das Handy an der Kasse zur Zahlung der Einkäufe nutzen zu können. Im Falle des auffälligen Kunden sei aber kein Geld geflossen. Insgesamt sei dem Markt dadurch ein Schaden von ca. 1.050 Euro entstanden. Die Beamten des Reviers Pinneberg nahmen daraufhin Kontakt zu dem 37jährigen Pinnberger im Markt auf. Zum Verbleib der Zigaretten befragt gab der Mann an, dass er diese zwischenzeitlich weiterverkauft habe. Das Handy des Mannes wurde beschlagnahmt und an die Kriminalpolizei in Pinneberg übermittelt. Dort wird nunmehr gegen ihn wegen Computerbetruges ermittelt und eine mögliche Manipulation der App überprüft.

Quelle: presseportal.de