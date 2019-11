Einbrecher in Schleswig-Holstein wieder öfter unterwegs Die Landespolizei Schleswig-Holstein hat mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" wieder mehr Einbrüche und Einbruchsversuche festgestellt. Im Oktober seien 336 Fälle registriert worden, im Vormonat seien es mit 241 Taten noch deutlich weniger gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Laut P

SSV Jeddeloh II gegen VfB Lübeck: Jeddeloh startet in die Rückrunde Der Reserve von Jeddeloh steht gegen den VfB Lübeck eine schwere Aufgabe bevor. Der SSV zog gegen den FC Eintracht Norderstedt am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Zuletzt kassierte Lübeck eine Niederlage gegen die SpVgg Drochtersen/Assel – die vierte Saisonpleite. Im Hinspiel hatte der VfB Lüb

Unbekannter wirft Bürostuhl auf die Straße: Radfahrer stürzt Ein Radfahrer hat sich in der Lübecker Innenstadt verletzt, als ihm ein Unbekannter einen Bürostuhl vors Rad geworfen hat. Der 18-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen bei dem Versuch, noch auszuweichen, auf die Fahrbahn gestürzt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Der Radfahrer habe sich b

Gründungstag der Bundeswehr: Günther bei Vereidigung in Plön Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will bei der öffentlichen Vereidigung von rund 220 Soldaten auf dem Vorplatz des Plöner Schlosses am 12. November - dem Gründungstag der Bundeswehr - eine Rede halten. Auch Staatssekretär Gerd Hoofe vom Verteidigungsministerium werde spreche

Hamburg sucht nach Wahlhelfern für Bürgerschaftswahl Hamburgs Bezirksämter suchen nach Wahlhelfern für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020. Die Ämter freuten sich insbesondere über Bürger, die sich am Wahlsonntag im Wahlvorstand oder aber bei der Stimmenauszählung am Montag nach der Wahl ehrenamtlich engagieren wollte, teilte ein Sprecher des Be

Mit Selbstmord-Absicht in Gegenverkehr: Mordanklage Ein Jahr nach einem tödlichen Unfall hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe einen 26 Jahre alten Autofahrer aus Baden-Württemberg wegen Mordes angeklagt. Der Mann soll sein Auto bei Hemdingen (Kreis Pinneberg) in Selbstmord-Absicht in den Gegenverkehr gelenkt haben, sagte am Donnerstag der Sprecher der

Neues Angebot: Cottbus will mit Wollitz verlängern Fußball-Regionalligist Energie Cottbus will seinen Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz langfristig an sich binden. "Ich habe ein Angebot vorliegen und werde in den nächsten Wochen entscheiden. Mir ist es wichtig, eine sportliche Perspektive zu haben", sagte Wollitz der Deutschen Presse-Agentur. Der 54-

Studie: Schlechte Zukunftsaussichten für viele NRW-Städte Die Zukunftsaussichten für viele NRW-Großstädte sind nach einer aktuellen Studie düster. In einer am Donnerstag vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWI) und der Privatbank Berenberg vorgestellten Untersuchung zur Zukunftsfähigkeit der 30 größten deutschen Städte belegten Bielefeld, Duisburg,

Nordderby in Kiel ausverkauft: Van den Bergh fehlt gegen HSV Das Nordderby der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV wird am Samstag (13.00 Uhr/Sky) vor einer Top-Kulisse über die Bühne gehen. Das Kieler Holstein-Stadion ist mit 15 034 Zuschauern ausverkauft. "Darunter sind rund 1600 Gästefans aus Hamburg. Die Tageskassen werden de