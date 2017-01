POL-SE: Pinneberg, Damm / Feuer auf Terrasse

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Pinneberg in der Straße Damm zu einem Brand auf einer Terrasse gekommen, der nach ersten Erkenntnissen durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verursacht worden ist. Kurz nach Mitternacht stellte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses Brandgeruch wahr und bemerkte, dass es auf der der Terrasse der benachbarten Wohnung brannte. Zuvor hatte er gehört, wie in unmittelbarer Nähe Silvesterböller gezündet worden waren. Er alarmierte die Feuerwehr, welche kurze Zeit später einen hölzernen Schrank, Gartenmöbel und Spielzeug auf der Terrasse löschte. Das Feuer zerstörte die brennenden Gegenstände und beschädigte den Plastikrahmen der Terrassentür. Die Mieter der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Auf der Terrasse konnten Reste einer Silvesterrakete gefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04101/2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de