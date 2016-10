POL-SE: Pinneberg – Diebe brechen mehrere Fahrzeuge auf

Bad Segeberg (ots) – Im Stadtgebiet Pinneberg sind im Laufe der Woche insgesamt vier Autos aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um weitere Zeugenhinweise. In der Nacht von Dienstag, den 11. Oktober 2016, auf Mittwoch, den 12. Oktober 2016, schlugen unbekannte Täter gleich dreimal zu, indem sie entweder eine der hinteren Dreiecksscheiben sprengten oder die auf der Beifahrerseite gelegene vordere Fensterscheiben zerstörten. Betroffen waren zwei in der Friedenstraße abgestellte Fahrzeuge, ein BMW und ein Citroen, sowie ein VW im Bereich des Haidkamps. Neben den entstandenen Sachschäden durch die gewaltsamen Aufbrüche der Fahrzeuge erbeuteten die Diebe verschiedene Wertgegenstände, wie insbesondere eine Brieftasche, ein Smartphone und eine Digitalkamera. Am Mittwoch drangen Unbekannte darüber hinaus in der Zeit von 17.30 Uhr und 18.15 Uhr gewaltsam in den Innenraum eines im Fahltskamp geparkten Opels ein und erbeuteten eine Handtasche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen geben können. Etwaige Beobachtungen und Hinweise bitte unter 04101-2020 an die Kriminalpolizei Pinneberg. Vor dem aktuellen Hintergrund rät die Polizei erneut, keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren aufzubewahren. Insbesondere sichtbar an der Windschutzscheibe angebrachte Navigationshalterungen lassen Rückschlüsse auf ein entsprechendes Navigationsgerät im Handschuhfach zu und bieten den Dieben auf ihrem Beutezug einen zusätzlichen Anreiz. Auch im Fußraum, im Kofferraum oder in der Mittelkonsole sichtbar gelagerte Gegenstände erhöhen die Gefahr, Opfer eines Kfz-Aufbruchs zu werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

