Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es im August-Röhmeier-Weg zum Diebstahl eines Lenkrades samt Airbag aus einem Auto gekommen. Zwischen 23:00 Uhr am Mittwoch und 09:00 Uhr am Donnerstagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in den am Fahrbahnrand abgestellten BMW ein. Die Täter bauten im Anschluss das Lenkrad samt Airbag aus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Etwaige Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de