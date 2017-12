Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von vergangenem Montag auf Dienstag ist es in der Forststraße zum Diebstahl eines Geländewagens des Herstellers Opel gekommen. Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 07:45 Uhr entwendeten Unbekannte den grauen Antara vom Grundstück des Autohalters. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, denen in der Forststraße zur Tatzeit bzw. auch in den Tagen davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de