Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend (11.12.2018) ist es in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Straße Dingstätte zu einem Kellerbrand gekommen. Gegen 19.10 Uhr bemerkte eine Passantin Rauch aus einem Lüftungsschacht des Gebäudes aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr. Die umgehend eintreffende Pinneberger Feuerwehr konnte einen brennenden Kellerverschlag feststellen und den Brand schnell löschen. Während der Löscharbeiten verblieben die Bewohner in ihren Wohnungen, da das Treppenhaus stark verqualmt war. Es wurde keine Person verletzt. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes sperrte die Polizei mehrere angrenzende Straßen. Der öffentliche Personennahverkehr wurde daher ebenfalls beeinträchtigt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen sein. Die Schadenshöhe wird auf 50.000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können bzw. Personen beobachtet haben, die sich in dem Keller aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de