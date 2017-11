Bad Segeberg (ots) – Bereits am frühen Morgen des vergangenen Mittwoch (22.11.2017) ist es in der Flensburger Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in eine Spielothek gekommen. Um 05:24 Uhr informierte der zuständige Sicherheitsdienst die Polizei über den soeben ausgelösten Einbruchsalarm. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und einen Münzwechselautomaten an sich genommen hatten. Dieser Automat (B/H/T: ca. 73/170/46 cm) wiegt annährend 300 Kilogramm und enthielt einen Geldbetrag in unbekannter Höhe. Eine auf dem zugehörigen Parkplatz zurückgelassen silberfarbene Schiebetür mit Fenster eines Volkswagen, Model T5, lässt darauf schließen, dass sich diese möglicherweise beim Verladen des Automaten gelöst haben könnte und die Täter die Tür daher zurückgelassen haben. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die zur genannten Zeit einen VW T5 ohne seitliche Schiebetür beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Fluchtrichtung bzw. zum Verbleib des Fluchtwagens geben können. Etwaige Zeugen melden sich bitte unter 04101 2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

