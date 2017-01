POL-SE: Pinneberg – Elfjährige gibt gefundenes Bargeld bei der Polizei ab

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochnachmittag hat eine Schülerin Bargeld bei der Polizei abgegeben, welches sie am frühen Morgen in ihrem Wohngebiet gefunden hatte. Das elfjährige Mädchen erschien in Begleitung seines Vaters auf der Wache des Polizeireviers Pinneberg und übergab den Beamten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, den sie morgens noch vor Schulbeginn auf der Straße gefunden hatte. Als ehrlicher Finderin stehen ihr somit sämtliche Fundrechte zu, wie zum Beispiel der gesetzlich bestimmte Finderlohn, sofern das Geld wieder seinem Eigentümer zugeordnet werden kann. Ist dieser auch nach sechs Monaten nicht nachzuvollziehen, kann die Elfjährige das Geld behalten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2021 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de