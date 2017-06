POL-SE: Pinneberg, Elmshorner Straße / Fahrradcodierung beim Polizeirevier Pinneberg

Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 10. Juni 2017, werden in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr Fahrräder beim Polizeirevier Pinneberg in der Elmshorner Straße 40 codiert. Von einem Fachmann wird dabei eine individuelle und bundesweit gültige Kennzeichnung auf den Fahrradrahmen graviert, die Angaben über den rechtmäßigen Eigentümer enthält und von Fundämtern und der Polizei leicht entschlüsselt werden kann. Gemeinsam mit dem richtigen Fahrradschloss kann die Codierung vor Diebstahl und anschließendem Weiterverkauf schützen. Ein Aufkleber, dass das Fahrrad codiert ist, soll Diebe und Hehler dabei abschrecken. Die Fahrradcodierung kostet 10 Euro. Um Voranmeldung unter 04121/71564 wird gebeten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de