POL-SE: Pinneberg, Elmshorner Straße / Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagabend, den 28.05.17, kam es in Pinneberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 75-Jährige aus Pinneberg befuhr gegen 20.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Elmshorner Straße. Hierbei kollidiert sie trotz Bremsung mit einer 75-jährigen Fußgängerin aus Pinneberg, die die Straße überquerte. Die Fußgängerin erlitt hierdurch schwere Kopfverletzungen, die nach Ersteinschätzung lebensbedrohlich sind. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das UKE Eppendorf gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Zur Sachverhaltsklärung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe ein Gutachter hinzugezogen. Der Sachschaden liegt bei 750 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de