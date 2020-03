Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende (21./22. März 2020) ist es in Pinneberg zum wiederholten Male zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen. Zwischen Samstag, dem 21. März (15:00 Uhr) und Sonntag, 22. März (11:15 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft an der Diesterwegstraße. Entwendet wurden insgesamt sechs Fahrräder, darunter vier E-Bikes und zwei Rennräder. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Bereits am 18./19. Januar 2020 kam es in diesem Geschäft zu einer ähnlich gelagerten Tat. Siehe hierzu Original-Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4499621 In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Pinneberg. Der Abtransport der Fahrräder dürfte in beiden Fällen mit einem entsprechenden Transportfahrzeug erfolgt sein. Dies könnte möglichen Zeugen aufgefallen sein. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem Verbleib der Fahrräder nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

Quelle: presseportal.de