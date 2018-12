Bad Segeberg (ots) – In den Abendstunden des gestrigen Tages ist in der Straße Damm ein Fahrzeug in Brand geraten. Im weiteren Verlauf haben zudem zwei weitere PKW und ein Gebäude Feuer gefangen. Der gegen 18:30 Uhr entstandene Brand griff von dem betroffenen PKW auf die links und rechts daneben stehenden Fahrzeuge über. Weiterhin entzündete sich die Fassade des angrenzenden Wohnhauses. Die Feuerwehr rettete die Anwohner des Mehrfamilienhauses aus dem Gebäude und löschte das Feuer. Sanitäter brachten zwei Personen mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe in einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de