Bad Segeberg (ots) – Gestern Vormittag ist es An der Mühlenau zu einem Einbruch in ein geparktes Auto gekommen. Polizeibeamten haben im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen festgenommen. Um 09:36 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen gegenwärtigen Einbruch in einen Pkw des Herstellers Mitsubishi. Der Täter sollte in Richtung „Am Hafen“ davongelaufen sein. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten Polizeibeamte des Reviers Pinneberg noch in der Nähe des Tatortes einen Tatverdächtigen anhand der Beschreibung vorläufig festnehmen. Der 21-Jährige räumte schließlich die Tat ein. Er hatte es offenbar auf ein Navigationsgerät abgesehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den jungen Mann. Diesen erwartet jetzt ein Strafverfahren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de