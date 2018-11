Bad Segeberg (ots) – Am frühen Morgen des heutigen Tages ist es in Pinneberg zu einem Raub einer Handtasche gekommen. Im Rahmen der Fahndung hat die Polizei eine Person festgenommen. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge ging eine 27-jährige Frau gegen 2:30 Uhr den Kirchhofsweg entlang. Plötzlich und unvorhergesehen griff sie der Täter von hinten an, brachte sie unter Anwendung von Gewalt zu Boden und forderte ihre Handtasche. Nach der Übergabe der Tasche, flüchtete die männliche Person zu Fuß in Richtung Thesdorfer Weg. Die Frau blieb bei dem Überfall unverletzt. Polizeibeamte aus Quickborn konnten bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einen 15-jährigen Pinneberger festnehmen. Die entwendete Handtasche trug er noch bei sich. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de