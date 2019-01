Bad Segeberg (ots) – Am 31. Dezember 2018 ist in der Straße Am Drosteipark eine Person bei einem versuchten Einbruch auf frischer Tat vorläufig festgenommen worden. Gegen 4:30 Uhr setzten aufmerksame Zeugen die Polizei von verdächtigen Geräuschen in Kenntnis, die auf einen gegenwärtigen Einbruch schließen ließen. Als die Beamten unmittelbar im Anschluss am Einsatzort eintrafen, nahmen sie einen 30-jährigen Pinneberger fest, der noch mit einem Kuhfuß in beiden Händen auf einer Trittleiter direkt vor einem Fenster stand. An dem noch geschlossenen Fenster des Büros stellten sie zudem mehrere Hebelspuren fest. Neben der Leiter befand sich des Weiteren ein angelehntes Fahrrad, das als gestohlen gemeldet war. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derweil an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de