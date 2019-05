Bad Segeberg (ots) – Nach ersten durchgeführten Ermittlungen im Zusammenhang mit der Bedrohung stellen die Polizeibeamten die am Nachmittag im Pinneberger Stadtgebiet offensiv durchgeführten Kontroll- und Sperrmaßnahmen vorerst ein. Mit weiteren unangekündigten Kontrollen ist jedoch weiterhin zu rechnen. Darüber hinaus wird die Polizei die Bestreifung in Pinneberg intensivieren. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Anlass für die Bedrohungslage in einem bereits länger andauernden persönlichen Konflikt zwischen zwei Männern liegen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Ereignisse dauern weiter an. Die Erstmeldung zu dieser Pressemitteilung können Sie diesem Link entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4284688 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

