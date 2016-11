POL-SE: Pinneberg – Handyverstöße reißen nicht ab

Bad Segeberg (ots) – Heute Vormittag hat die Polizei im Stadtgebiet zum wiederholten Male eine Handykontrolle durchgeführt und erneut mehrere Verstöße festgestellt. Beamte des Polizeireviers beobachteten am späten Vormittag insgesamt 12 Verkehrsteilnehmer, welche ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Die Polizisten stoppten die Fahrzeuge, unterzogen die Autofahrer einer Kontrolle und ahndeten die Verstöße. Die betroffenen Personen müssen neben einem Bußgeld in einer Höhe von 60 Euro mit der Eintragung eines Punktes im deutschen Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg rechnen. Auch bei kurzfristigen Kontrollen in der vergangenen Woche stellten die Beamten am Mittwoch und Donnerstag diverse Verstöße fest. Die Polizei wird diesen Schwerpunkt aufrechterhalten und derartige Kontrollen regelmäßig fortsetzen. Nähere Angaben zu den vorherigen Kontrollen sind den Medieninformationen vom 26. und 27. Oktober 2016 unmittelbar zu entnehmen: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3466602 http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3467855 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de