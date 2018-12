Bad Segeberg (ots) – Eine herrenlose Tasche löste gestern Nachmittag in der Diesterwegstraße einen Polizeieinsatz aus. Eine Passantin beobachtete gegen 16.30 Uhr, wie ein bislang unbekannter Mann eine schwarze Tasche unter einen Baum nahe der dortigen Einkaufspassage legte und wegging. Sie informierte daraufhin die Polizei. Die Polizisten rückten mit insgesamt acht Streifenwagen an und sperrten den umliegenden Bereich weiträumig ab. Sie forderten den Kampfmittelräumdienst an, um den verdächtigen Fund untersuchen zu lassen. Die Spezialisten des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein gaben nach ihren Untersuchungen schlussendlich Entwarnung. Es handelte sich lediglich um eine herrenlose Tasche. Gegen 19.15 Uhr hob die Polizei sämtliche Absperrungen auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pinneberg unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de