POL-SE: Pinneberg, Hindenburgdamm / Polizei bittet um Hinweise nach Autoaufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind im Hindenburgdamm in Pinneberg vier Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Bisher unbekannte Täter machten sich im Zeitraum von Dienstagabend, 22 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7 Uhr, an vier Fahrzeugen im Hindenburgdamm zu schaffen und entwendeten drei fest eingebaute Navigationssysteme. Hinweise zu den Diebstählen nehmen die Ermittler unter 04101/2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de