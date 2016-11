POL-SE: Pinneberg, Hindenburgdamm / Versuchter Raub

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, dem 23.11.2016, ist es in Pinneberg in der Straße Hindenburgdamm zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines Elfjährigen gekommen. Der Junge aus Pinneberg fuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in der Straße Hindenburgdamm, als er von drei Jugendlichen angehalten wurde. Zwei von ihnen hielten den Jungen plötzlich an den Armen fest, während der Dritte das Handy aus seiner Jackentasche zog. Als hierbei das Mobiltelefon zu Boden fiel und beschädigt wurde, ließen sie von dem Jungen ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die drei Täter mit dunklerer Hautfarbe waren ungefähr 14 Jahre alt und circa 1,6 Meter groß. Zwei von ihnen hatten dunkles, gelocktes Haar. Der andere Jugendliche hatte kurze, dunkle, gegelte Haare. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04101/2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de