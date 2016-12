POL-SE: Pinneberg, Im Bans / Polizei erbittet Hinweise nach diversen Sachbeschädigungen an Pkw

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Freitag, den 23.12.2016, 15.00 Uhr, bis zum 24.12.2016, 12.00 Uhr, wurden in Pinneberg insgesamt zehn Pkw beschädigt. Neun waren in der Straße „Im Bans“ abgestellt; einer in der Neuen Straße. An allen Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei in Pinneberg unter 04101-2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de