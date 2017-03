POL-SE: Pinneberg, Im Rosenfeld / Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochabend, den 16.03.17, kam es in Pinneberg zu einem Einbruch in ein Mittelreihenhaus in der Straße „Im Rosenfeld.“ Die Hausbesitzer kamen um 20.48 Uhr gerade nach Hause zurück, als ihnen zwei Männer von ihrem Grundstück entgegenkamen, die daraufhin fußläufig über den Holunderweg in Richtung Wedeler Weg rannten. Die Geschädigten mussten dann entdecken, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Die Einbrecher hatten sämtliche Räume durchwühlt und waren dann mit einem goldenen Armband geflohen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 1000 Euro. Eine Fahndung der Polizei nach den Einbrechern verlief erfolglos. Hierbei wurde zur Unterstützung auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Einbrecher: männlich, ca. 1,65 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Wollmütze, blaue Jeans 2. Einbrecher: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 1,75 Meter groß, schwarze Jacke mit Kapuze, rote Tüte in der Hand. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de