Bad Segeberg (ots) – Am Montagabend ist ein Polizeieinsatz nach einem Ladendiebstahl mit Widerstandshandlungen gegen eingesetzte Polizeibeamte und der Gewahrsamnahme einer Beschuldigten geendet. Nach einem Ladendiebstahl im benachbarten Prisdorf hatte der Täter zwar zunächst gegen 19:14 Uhr flüchten können. Erste Ermittlungen identifizierten den 27-Jährigen aus Pinneberg jedoch schnell. In der Folge ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an. Bei der wenig später angestrebten Durchsuchung kam es dann an der Wohnanschrift des Beschuldigten zu heftigen Widerstandshandlungen seitens seiner Familie. Auch Nachbarn erschienen und stellten sich zum Teil gegen die eingesetzten Beamten und beleidigten sie. Erst durch Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte, auch von umliegenden Dienststellen, konnten die Einsatzkräfte die Durchsuchung letztlich durchführen. Eine Angehörige des Beschuldigten traktierte die Beamten mit Tritten, Faustschlägen ins Gesicht und Ziehen in den Haaren, so dass die Polizei Pinneberg sie in Gewahrsam nehmen musste. Der Beschuldigte selbst hielt sich vor Ort ebenfalls auf. Ihn nahmen die eingesetzten Beamten für eine erkennungsdienstliche Behandlung ebenfalls mit auf die Wache. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten sie letztendlich Beweismittel auffinden und beschlagnahmen. Die Beschuldigten erwarten jetzt Strafverfahren wegen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Infolge des Einsatzes verletzten sich vier Beamte leicht, blieben aber weiter dienstfähig. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de