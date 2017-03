POL-SE: Pinneberg, Landstraße Schenefeld-Elmshorn / Polizei sucht Zeugen nach einer Straßenverkehrsgefährdung

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 28.02.17, kam es in Pinneberg, auf der Landstraße Schenefeld-Elmshorn (LSE) zwischen der Auffahrt Waldenau und dem Westring, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine 45-Jährige fuhr in einem schwarzen BMW gegen 08.15 Uhr auf der LSE von Schenefeld in Richtung Pinneberg, als ihr ein Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegen kam. Der Fahrzeugführer war gerade dabei mindestens zwei Fahrzeuge zu überholen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, leitete die 45-Jährige eine Vollbremsung ein und wich auf den rechten Seitenstreifen aus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Pinneberg unter 04101-2020 zu melden. Zum Verursacher kann nur gesagt werden, dass er oder sie einen hellen Pkw, möglicherweise einen weißen Mercedes, fuhr. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de