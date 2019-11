Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 21. November 2019, nahm die Polizei in Pinneberg mehrere Einbrüche in Gartenlauben auf. Die Ermittler bitten um Hinweise. Vermutlich in der Nacht vom 20. auf den 21. November verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenlauben einer Kleingartensiedlung in der Straße Kremerwisch. Die Lauben wurden durchsucht und teilweise verwüstet. Bislang konnte festgestellt werden, dass einzelne Werkzeuge entwendet wurden. Ob weitere Sachen fehlen, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt die Polizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4447434 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de