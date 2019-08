Bad Segeberg (ots) – In einer Pinneberger Kleingartenkolonie sind in einer Nacht gleich neun Parzellen aufgebrochen worden. Die Parzellen im Haidkamp wurden in der Nacht vom 11. auf den 12.08.19 aufgebrochen. Gestohlen wurden u. a. ein Pocket-Bike, Nahrungsmittel sowie Elektronikgeräte. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de