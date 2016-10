POL-SE: Pinneberg – Polizei bleibt bei den Handykontrollen am Ball

Bad Segeberg (ots) – Nach der gestrigen Handykontrolle im Stadtgebiet Pinneberg haben die Beamten ihre Kontrolltätigkeiten diesbezüglich heute Vormittag fortgesetzt. Nähere Angaben zu der Kontrolle von gestern sind der Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 26. Oktober 2016 unmittelbar zu entnehmen: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3466602 Auch bei der heutigen Handykontrolle beobachteten die Beamten des Polizeireviers Pinneberg aus einem zivilen Fahrzeug heraus innerhalb kürzester Zeit sieben Autofahrer, welche ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten und ahndeten die Verstöße. Darüber hinaus kontrollierten die Polizisten eine Fahrzeugführerin, welcher zuvor das Rotlicht an einem Bahnübergang in Tornesch missachtete. Die Frau muss neben einem Bußgeld in einer Höhe von 240 Euro mit zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de