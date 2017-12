Bad Segeberg (ots) – Am 17.12.17, gegen 05.00 Uhr, ist es in einer S-Bahn, zwischen Hamburg und Pinneberg, zu einer Raubtat gekommen. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte der 31-jährige Geschädigte auf der Rückfahrt nach Pinneberg nach unten in seinen Rucksack geschaut, als ihm eine unbekannte, männliche Person eine reizende Flüssigkeit in die Augen sprühte. Der Pinneberger hatte sofort Atemprobleme und konnte seine Augen nicht mehr öffnen. Wenig später bemerkte er, dass sein Smartphone, welches er neben sich liegen hatte, nicht mehr da war. Der Täter ist vermutlich am Bahnhof Pinneberg ausgestiegen und konnte dort unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de