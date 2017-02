POL-SE: Pinneberg / Polizei erbittet Hinweise nach vier Pkw-Aufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Freitag, den 24.02.17, 18.00 Uhr, bis Samstag, den 25.02.17, 11.00 Uhr, wurden in Pinneberg vier Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen in der Wilhelm-Schmitt-Straße, der Rellinger Straße und der Halstenbeker Straße. Der oder die Täter öffneten die Fahrzeuge gewaltsam und entwendeten etwas Münzgeld sowie einige Schachteln Zigaretten. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de