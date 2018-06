Bad Segeberg (ots) – Vergangenen Freitag haben Beamte des Polizeireviers Pinneberg in der Fußgängerzone im Bereich der Dingstätte über das Thema „Taschendiebstahl“ aufgeklärt. Die Polizisten gaben im Rahmen einer Fußsteife Tipps, wie man sich schützen kann und was im Falle eines Diebstahls zu tun ist. Weiterhin händigten sie interessierten Passanten Informationsbroschüren aus. Seitens der Angesprochenen wurde die Aktion der Polizei sehr positiv aufgenommen. Taschendiebe suchen nach polizeilicher Erfahrung die Enge und treten bevorzugt bei Menschansammlungen auf, zum Beispiel bei Großveranstaltungen wie Wochenmärkten und Festen. Häufig greifen Täter auch beim Ein- oder Aussteigen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kaufhäusern und auf Rolltreppen zu. Die Diebe suchen die körperliche Nähe – sie rempeln ihre Opfer an, verwickeln diese mit fadenscheinigen Fragen in ein Gespräch, bieten Hilfsbereitschaft an oder treten durch Beschmutzung von deren Kleidung mit ihnen in Kontakt. Häufig arbeiten sie arbeitsteilig – einer lenkt das Opfer ab, der Zweite stielt die Beute und gibt sie an den Dritten weiter. So können Sie sich schützen: – Nehmen Sie nur das Nötigste mit. – Tragen Sie Ihre Wertsachen unbedingt eng am Körper, zum Beispiel in der Innentasche der Jacke. – Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. – Achten Sie bei einem Menschengedränge noch stärker auf Ihre Wertsachen. – Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt. Wenn es doch zum Diebstahl gekommen sein sollte, – machen Sie andere auf den Dieb aufmerksam und fordern Sie zur Mithilfe auf. – prägen Sie sich Tätermerkmale ein. – lassen Sie sämtliche abhandengekommene Karten sofort sperren (116 116). – melden Sie den Vorfall direkt an die Polizei. Weitergehende Informationen zum Thema „Taschendiebstahl“ erhalten Sie auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de. Das Polizeirevier Pinneberg kündigt in diesem Zusammenhang weitere Präventionsstreifen an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de