POL-SE: Pinneberg – Polizei informiert über Möglichkeiten des Einbruchschutzes

Bad Segeberg (ots) – Unter der Schirmherrschaft der Bürgermeisterin der Stadt Pinneberg, Urte Steinberg, und in Kooperation mit dem Weissen Ring, dem Kriminalpräventiven Rat sowie der Polizei, findet am Dienstag, den 29. November 2016, eine weitere Präventionsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger aus Pinneberg und dem Umland statt. Jörg Mangelmann vom Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wird um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Rathauses einen Vortrag rund um das Thema Einbruchschutz halten und den interessierten Zuhören anschließend gemeinsam mit dem Leiter des Polizeireviers Pinneberg, Herrn Wieske, für Fragen zur Verfügung stehen. Der Infoabend wird im Ratssitzungssaal des Rathauses in der Bismarckstraße 8 in Pinneberg stattfinden. Der Eintritt ist frei. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de