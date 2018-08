Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend haben Beamte des Pinneberger Polizeireviers den Fahrzeugverkehr in der Rellinger Straße kontrolliert. Von 22:45 Uhr bis kurz nach Mitternacht legten die Polizisten ihr Augenmerk in Höhe der Straße Gehrstücken auf den nächtlichen Verkehr und nahmen 30 Fahrzeuge näher in Augenschein. Neben fünf Verwarnungen aufgrund geringer Mängel erwischten die Beamten einen 30-Jährigen, der mit über zwei Promille in seinem Mercedes unterwegs war. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Hamburger und beschlagnahmten dessen Führerschein. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit kündigt das Polizeirevier Pinneberg weitere Kontrollen an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de