POL-SE: Pinneberg – Polizei nimmt PKW-Aufbrecher fest

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen jungen Mann festgenommen, welcher zuvor mehrere Fensterscheiben an parkenden Autos zerstört hatte. Gegen 2 Uhr in der Früh verständigten Anwohner aus dem Bereich der Apenrader Straße die Polizei, da es dort zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen gekommen sein sollte. Vor Ort stellten die Polizisten insgesamt fünf Autos fest, bei denen jeweils eine Fensterscheibe zerstört worden war. Dank detaillierter Zeugenaussagen konnten die Beamten nur wenig später im nahen Umfeld einen jungen Mann aus Pinneberg als Tatverdächtigen ermitteln und entdeckten in seinem Zimmer die Beute aus einem der aufgebrochenen Fahrzeuge. Der 23-Jährige war mit einem Atemalkoholwert von über 2,4 Promille stark alkoholisiert. Die Polizisten führten ihn dem Polizeigewahrsam zu und stellten das Diebesgut sicher. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de