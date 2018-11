Bad Segeberg (ots) – Bei einer gemeinsamen Lebensmittelkontrolle von Polizei und Kreis Pinneberg sind am Morgen einige Kühlfahrzeuge kontrolliert worden. In einem Fall ist die ungenügende Kühlung von Fleischspießen bemängelt worden. Polizeibeamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Pinneberg kontrollierten im Rahmen mobiler Kontrollen zusammen mit der Lebensmittelaufsicht des Kreises gezielt Lebensmitteltransporter. Bei einer Kontrolle in der Flensburger Straße stellten die Beamten fest, dass insbesondere die geladenen Dönerspieße (1.463 Kilogramm) nicht ausreichend gekühlt waren. Messungen mit einem geeichten Thermometer ergaben vor Ort Temperaturen von teilweise nur minus vier Grad Celsius anstelle der erforderlichen minus 18 Grad Celsius. Die Kühlkammertüren des beanstandeten Kühltransporters wurden daraufhin versiegelt und der Transporter zum Erzeuger der Drehspieße im Kreis Steinburg zurückgeschickt. Die entsprechende Lebensmittelaufsicht des Kreises Steinburg wurde informiert und entscheidet über weitere Maßnahmen. Gegen den 38-jährigen Berufskraftfahrer sowie gegen den 43-jährigen Betriebsverantwortlichen leiteten die Beamten ein Strafverfahren aufgrund eines Vergehens nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermilchgesetzbuch (LFGB) ein. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de